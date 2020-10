Barrett legt eed af en wordt lid Hooggerechtshof VS

Amy Coney Barrett heeft dinsdag de eed afgelegd waardoor zij lid is geworden van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Maandag stemde de Senaat in met de aanstelling van de door de Amerikaanse president Donald Trump voorgedragen kandidaat-opperrechter, acht dagen voor de presidentsverkiezingen.

Het hof verspreidde via Twitter een foto waarop te zien is hoe Barrett met de hand op de bijbel de eed aflegt. De als conservatief bekendstaande rechter volgt in het Hooggerechtshof de overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg op. Zij behoorde tot het progressieve kamp binnen het hof.

De Democraten moesten knarsetandend toezien hoe Trump en zijn Republikeinen op de valreep nog een eigen kandidaat voor het leven konden benoemen. Met de aanstelling van Barrett groeit de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof naar 6 tegen 3. De 48-jarige Barrett wordt het jongste lid van het hof en kan daar nog tientallen jaren blijven zitten.