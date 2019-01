Barnier: tijdslimiet voor backstop onmogelijk

De Europese hoofdonderhandelaar voor de brexit acht het onhaalbaar om de zogenoemde ‘backstop’ een beperkte looptijd te geven. De garantieregeling moet volgens Michel Barnier voor onbepaalde tijd zijn, omdat anders niet gegarandeerd kan worden dat de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland openblijft.

De huidige regeling voor de backstop ligt erg gevoelig in de Britse politiek. Het zit brexiteers dwars dat de Britten straks niet kunnen besluiten om de regeling eenzijdig te beëindigen. Dat betekent feitelijk dat het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken van een douane-unie met de EU tot een andere manier is gevonden om de grens open te houden.

Barnier beklemtoont in een interview op de Duitse radio dat de regering van Theresa May ook geen afzonderlijke deal met Ierland kan sluiten om de grenskwestie op te lossen. Dat komt omdat de Ierse grens straks ook de buitengrens is van de Europese Unie en de interne markt.