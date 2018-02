Barnier heeft verdrag Britse terugtrekking af

EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft het conceptverdrag dat de Britse uittreding moet regelen af. De Fransman maakt het document van 120 pagina’s woensdag openbaar. Het bevat geen verrassingen, zei hij na overleg met ministers van de overige 27 EU-landen in Brussel. Zij mogen de komende tijd nog aanpassingen voorstellen.

Uiterlijk in oktober moet er een akkoord zijn met de Britten, die de EU eind maart 2019 verlaten. Barnier waarschuwde opnieuw voor tijdgebrek en wil zo snel mogelijk om de tafel met de Britse brexitminister David Davis.

In het conceptverdrag staan afspraken over de financiële afrekening, de rechten van burgers en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Deze onderwerpen zijn ondanks een principeakkoord in december nog niet uitonderhandeld.

De tekst bevat ook de EU-positie over de overgangsperiode, waarover nog grote meningsverschillen bestaan. De EU ziet 31 december 2020 als laatste datum, terwijl Londen een open einde wil. „Dat is niet mogelijk”, benadrukte Barnier.

In die transitieperiode blijft alle EU-wetgeving gelden voor het Verenigd Koninkrijk, zei Barnier. Het Britse idee om mensen die in de overgangsperiode naar Groot-Brittannië verhuizen minder rechten te geven is dan ook geen optie, vervolgde hij.

Het ontwerpverdrag laat verder de mogelijkheid open dat Noord-Ierland binnen de Europese interne markt en douane-unie blijft als er geen goede oplossing komt voor het (goederen)verkeer met de republiek Ierland.

Over de toekomstige relatie zei Barnier in navolging van EU-president Tusk dat de Britten hier illusies over hebben die niet realistisch zijn „We zullen geen ‘cherrypicking’ accepteren”, zette hij een streep door Britse pogingen om de krenten uit de pap te vissen.