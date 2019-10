Barnier: brexitdeal geeft burgers zekerheid

Het bereikte principeakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk geeft bedrijven en burgers weer zekerheid en voorkomt een chaotisch Brits vertrek uit de EU. De onzekerheid heeft te lang geduurd, zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier op een persconferentie in Brussel.

Het akkoord, dat inmiddels openbaar is gemaakt, moet een ordelijk vertrek van de Britten uit de EU garanderen en behelst ook afspraken over de toekomstige relatie. Volgens Barnier kan de eerder afgesproken transitieperiode tot eind 2020 desgewenst en met goedkeuring van de andere EU-leiders worden verlengd. In het akkoord houdt Londen zich aan zijn financiële verplichtingen. "Er is nu ook juridische duidelijkheid over zaken als intellectueel eigendom en persoonlijke data", aldus Barnier.

EU bereikt deal over brexit met Londen

Hij wilde niet zeggen of hij denkt dat het Britse Lagerhuis met de overeenkomst zal instemmen. "Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Ik heb mijn werk gedaan".

Johnson: parlement nu aan zet

Britse oppositie kritisch over deal Johnson