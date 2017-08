Barcelona: twee gewapende mannen in bar

Twee gewapende mannen hebben zich verschanst in een bar in het centrum van Barcelona na het incident waarbij een witte bestelbus tientallen mensen omverreed op La Rambla. Bij de aanslag vielen meerdere doden en gewonden. Dat meldt de Spaanse krant El Periódico.

Het is nog onduidelijk of en hoeveel mensen worden gegijzeld. De politie is inmiddels een klopjacht begonnen in de omgeving van La Rambla waar het incident plaatsvond. Een van de verdachten zou een een man van 1,70 meter lang zijn, en gekleed zijn in een wit shirt met blauwe strepen.

Onbekend is nog of de twee ook betrokken waren bij de aanrijding. De krant meldt ook dat de politie op zoek is naar een tweede voertuig dat de dader of daders zouden willen gebruiken om te vluchten na de aanslag.