Barbecue binnenshuis: 11 mensen onwel

Elf mensen zijn in het Duitse Mönchengladbach onwel geraakt nadat er binnenshuis een houtskoolbarbecue was aangestoken. De bewoners wilden met de barbecue het huis verwarmen omdat de kachel het niet deed.

’s Nachts kwam er koolmonoxide vrij. Een vrouw werd net op tijd wakker. Ze was misselijk, maar was wel in staat de anderen wakker te maken.

Van de elf mensen, onder wie kinderen, raakten er twee lichtgewond en negen ernstig gewond. „Van de negen ernstig gewonden vertoonden er twee extreme symptomen”, meldde brandweercommandant Andreas Schillers. Deze twee werden door reddingshelikopters naar Duisburg en Aken gevlogen, waar ze in drukkamers werden geplaatst.

„De mensen hadden het geluk dat één van hen wakker werd en onmiddellijk iedereen wakker maakte en de brandweer alarmeerde. Als dat niet was gebeurd, hadden we elf doden in huis gehad”, zegt Schillers. Mönchengladbach ligt net over de grens bij Venlo.