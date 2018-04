„Barbara Bush had hart voor publieke zaak”

De voormalige Amerikaanse ‘first lady’ Barbara Bush is zaterdag bij haar uitvaart herinnerd als een zorgzame persoonlijkheid die de publieke zaak boven het eigen belang stelde. Ongeveer 1500 rouwenden kwamen samen in de kerk in Houston voor de begrafenis van de echtgenote van de voormalige president George H.W. Bush. Zij is afgelopen week overleden.

De 93-jarige Bush zat tijdens de uitvaart in een rolstoel. Onder de aanwezigen waren onder meer Bill en Hillary Clinton, Barack en Michelle Obama en George W. Bush en echtgenote Laura. Het huidige staatshoofd Donald Trump was de grote afwezige. Hij had zijn echtgenote Melania afgevaardigd. Trump had gezegd dat hij de uitvaart niet wilde belasten door de extra veiligheidsmaatregelen die zouden moeten worden genomen bij zijn aanwezigheid. Via Twitter liet Trump weten dat hij met „zijn gedachten en gebeden bij de gehele familie Bush” was.

Jon Meacham, die een biografie over George H.W. Bush heeft geschreven, zei dat de voormalige president en Barbara het land boven de Republikeinse partij stelden en het gemeenschappelijk belang boven politiek winstbejag.