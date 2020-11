Barack Obama: ‘Trumps kiezers wilden verandering’

De Amerikanen die eerst op de Democraat Barack Obama stemden en later op de Republikein Donald Trump, verlangden naar verandering. Dat concludeert Obama in een gesprek met actualiteitenprogramma Nieuwsuur. „Ze hadden het gevoel dat het systeem hen buitenspel heeft gezet. Ik vertegenwoordigde verandering, Donald Trump vertegenwoordigde óók verandering.”

Auteur Tommy Wieringa interviewde Obama namens Nieuwsuur. Hij sprak de voormalig president vanwege het verschijnen van het eerste deel van zijn presidentiële memoires Een Beloofd Land (A Promised Land).

In het interview beoordeelt de oud-president de invloed van het verdeelde medialandschap en sociale media. „Veel Trump-aanhangers krijgen hun informatie alleen van extreemrechtse radiozenders, Fox News en Donald Trumps tweets. Het is erg lastig om die informatiebubbel te penetreren. Dat veroorzaakt een gevaar voor de democratie waar ik geen last van had.”

Obama maakt zich zorgen over het democratische bestel in de VS. „Als in ons tweepartijenstelsel één van de twee partijen de regels niet volgt, of de leider van één partij partijleden intimideert om niets te zeggen als hij regels overtreedt, dan is dat heel gevaarlijk. Dat hebben we de laatste vier jaren gezien.”

President Donald Trump verloor eerder deze maand de verkiezingen van Democraat Joe Biden. Hij erkent Bidens overwinning niet en zegt, zonder enig bewijs, dat er gefraudeerd zou zijn. „Het is een feit dat Donald Trump de verkiezingen heeft verloren”, zei Obama daarover.

Ondanks dat Obama zijn zorgen uitspreekt over de democratie en de media, is hij in Nieuwsuur ook positief: „De wereld heeft nooit minder geweld gekend, is nog nooit zo tolerant, gezond of hoger opgeleid geweest. Vrouwen hebben nooit meer kansen gehad.”

Het gehele interview is dinsdagavond te zien in de uitzending van Nieuwsuur om 21.30 uur op NPO 2.