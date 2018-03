Bannon tot FN: geschiedenis aan onze kant

Steve Bannon, de voormalig adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft de aanhangers van het Front National verkiezingsoverwinningen in het vooruitzicht gesteld. Dat zorgde zaterdag voor luid gejuich op het congres van de rechts-populistische partij van Marine Le Pen in Lille. „Jullie zijn onderdeel van een wereldwijde beweging. We hebben de geschiedenis aan onze kant.”

Bannon, in de VS in een invloedrijke figuur van extreemrechts, verwees om zijn woorden kracht bij te zetten naar de recente ontwikkelingen in Italië, Polen en Hongarije. De Amerikaan was als verrassingsgast uitgenodigd voor de bijeenkomst in Noord-Frankrijk. Le Pen zal de achterban van het kwakkelende FN haar nieuw uitgestippelde koers presenteren, noodzakelijk na de zware nederlaag tegen Emmanuel Macron in de Franse presidentsverkiezing.

Bij de doorstart hoort ook een nieuwe partijnaam. Die wordt zondag bekend. „Front klinkt te militaristisch”, zei Le Pen onlangs. Dat voorstel werd maar met een kleine meerderheid aanvaard. Van de ongeveer 30.000 partijleden die de vragenlijst invulden, stemde 52 procent in met een andere naam.

Voor andere onderwerpen kreeg Le Pen meer steun. De immigratie moet fors worden teruggedrongen, vindt 98 procent. Daarnaast is 90 procent het met haar eens dat er een referendum moet komen over een mogelijk vertrek van Frankrijk uit de Europese Unie. Ongeveer tweederde wil af van de euro en de Franse franc terug.