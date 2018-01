Bannon probeert Trump-rel te bezweren

De voormalige topadviseur van Donald Trump, Steve Bannon, probeert zijn conflict met de president bij te leggen. Bannon nuanceert in een verklaring aan nieuwssite Axios kritische uitspraken waarmee hij de toorn van Trump over zich afriep.

Trump reageerde eerder woest op opmerkingen die in het boek ”Fire and Fury: Inside the Trump White House” worden toegeschreven aan zijn voormalige medewerker. Die zou zich onder meer kritisch hebben uitgelaten over de zoon van Trump, Donald Trump Jr., vanwege diens deelname aan een omstreden bijeenkomst met een Russische advocate.

Bannon noemt de presidentszoon in de verklaring aan Axios „een patriot en een goed mens.” De rechtse politiek strateeg zei dat zijn kritiek niet was gericht op Donald Trump Jr., maar op campagneleider Paul Manafort. Die had moeten weten dat de Russen „doortrapt en niet onze vrienden zijn”, aldus Bannon.

Ook sprak de Bannon zijn „onwrikbare steun” uit voor de president en diens plannen. Hij noemde Trump „de enige kandidaat” die de Clintons en hun netwerk had kunnen verslaan.