Bannon akkoord met verhoor door Mueller

Steve Bannon, de voormalig strateeg van het Witte Huis, is overeengekomen dat hij wordt verhoord door het team van Robert Mueller, de speciaal aanklager die onderzoek doet naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentscampagne van 2016. Dat heeft CNN te horen gekregen van een bron dicht bij Bannon.

De deal voorkomt dat Bannon moet getuigen voor een grand jury. The New York Times berichtte dinsdag dat Mueller de oud-adviseur van president Donald Trump had gedagvaard om te verschijnen voor een jurykamer die moet bepalen of er voldoende reden is voor een rechtszaak.