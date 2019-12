Banken hoeven gegevens Trump nog niet te geven

Twee banken hoeven het Amerikaanse Congres voorlopig nog geen financiële informatie te overhandigen over president Donald Trump. Een rechter van het Amerikaanse hooggerechtshof heeft de uitvoering van een uitspraak van een ander hof opgeschort.

De advocaten van Trump hadden het hooggerechtshof daarom gevraagd. Rechter Ruth Bader Ginsburg liet vrijdag weten dat de uitspraak van het hof van beroep tot 13 december is bevroren. Dat bepaalde eerder deze week dat Deutsche Bank en Capital One Financial Corp de financiële gegevens moeten overhandigen.

Deutsche Bank liet eerder weten inderdaad over belastingaangiften te beschikken die Amerikaanse politici hadden opgevraagd. Democraten willen dat de banken financiële informatie overhandigen over de president en zijn kinderen Donald Trump Jr., Ivanka Trump en Eric Trump. Die gegevens zijn via een dagvaarding opgevraagd door commissies in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waar de oppositie in de meerderheid is.