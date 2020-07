Bankadviseur bekent moord op vrouw na verlies van haar vermogen

Een Oostenrijkse bankmedewerker heeft bekend een 86-jarige vrouw te hebben vermoord uit angst dat bekend werd dat hij haar vermogen had verloren met speculaties in aandelen. De 62-jarige man bekende dit voor de rechter in Wiener Neustadt.

Vorig jaar dreigde in de openbaarheid te komen dat de bejaarde rond 700.000 euro kwijt was door de ‘beleggingen’ van de beklaagde. Hij verloor het geld twintig jaar geleden al, maar wist de vrouw in de waan te laten dat ze nog steeds over een fors vermogen beschikte.

De man vreesde vorig jaar dat het zou uitkomen. Hij bekende de vrouw ten slotte dat het geld al lang op was in een op luide toon gevoerd gesprek dat een buurman hoorde. Die klopte aan om meer over de zaak te weten te komen.

Korte tijd later reed de beleggingsadviseur in een huurauto naar de vrouw. Hij had een kous gevuld met munten meegenomen. Daarmee ranselde hij de vrouw af en verstikte haar met zijn handen. Vervolgens deed hij een poging tot zelfmoord door zich op een autosnelweg voor een vrachtauto te gooien. Hij raakte echter zwaar gewond en bleef in leven.

De rechter doet naar verwachting 28 juli uitspraak in de strafzaak.