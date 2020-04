Bangladesh executeert moordenaar van stichter van het land

In Bangladesh is een oud-militair geëxecuteerd die veroordeeld is voor betrokkenheid bij de moord op sjeik Mujibur Rahman, die gezien wordt als de stichter van het land. Abdul Majed is in de hoofdstad Dhaka opgehangen, nadat eerder deze week een gratieverzoek werd afgewezen, meldt de BBC.

Majed werd dinsdag opgepakt nadat hij bijna 25 jaar uit handen was gebleven van de autoriteiten. De oud-militair was volgens Bangladesh betrokken bij de militaire coup die Rahman en meerdere familieleden in 1975 het leven kostte. Dat was vier jaar na de afscheiding van Bangladesh van Pakistan, waarbij Rahman de onafhankelijkheidsoorlog leidde.

De huidige premier van Bangladesh is Sheikh Hasina. Zij is een dochter van Rahman en ontsnapte aan de dood omdat zij tijdens de coup in Duitsland was.

Naast Majed is nog een tiental coupplegers ter dood veroordeeld. Daarvan zijn er vijf geëxecuteerd.