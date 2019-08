Balans vinden tussen werk en privé is een wereldwijd probleem

Het is kiezen: een topfunctie óf een gezin. Het combineren van de twee blijkt te lastig. Het terugtreden van de leider van de Schotse Conservatieve Partij, Ruth Davidson, bewees dat donderdag opnieuw.

Davidson wil meer tijd met haar tien maanden oude zoontje Finn. Dat schreef ze in haar ontslagbrief. Dat de Britse premier Boris Johnson woensdag koningin Elizabeth vroeg om het parlement te schorsen, tot woede van vele Britse parlementariërs, had weinig te maken met haar beslissing om op te stappen, meldde ze.

De Schotse leider is zeker niet de eerste die dit besluit neemt en ook niet de laatste. Het was bijvoorbeeld in juni dat de Amerikaanse Sarah Sanders, perschef van het Witte Huis, haar functie neerlegde omdat haar „belangrijkste baan ooit” het grootbrengen van haar drie jonge kinderen is.

Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland is deze reden van terugtreden recent meerdere malen gegeven. Zo liet Tweede Kamerlid Arno Rutte (VVD), ook op donderdag, weten te vertrekken uit de politiek. De reden? Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. Vorig jaar verliet SP-Kamerlid Nine Kooiman nog Den Haag. Ze kon het werk toch niet goed combineren met het moederschap.

Het nieuws van de vertrekkende politici kwam vrijwel tegelijkertijd met het nieuws van woensdag dat het vruchtbaarheidscijfer –het gemiddelde aantal kinderen per vrouw– in Zuid-Korea vorig jaar het laagste was sinds deze cijfers worden bijgehouden. In het Aziatische land kregen vrouwen in 2017 gemiddeld nog iets meer dan één kind (1.05), maar in 2018 lag het cijfer voor het eerst bij 0.98 –minder dan één kind, aldus de Zuid-Koreaanse regering.

Dat betekent dat er in één jaar zo’n 9 procent minder kinderen in het land zijn geboren, volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN. Er wordt ook een verklaring voor gegeven: „De veeleisende en vaak ongezonde werkcultuur maakt het voor mensen moeilijk om een carrière in evenwicht te houden met het gezinsleven.”

Ook verschillende Europese leiders hebben ervaring met de moeite om werk en privé te combineren. Wel zijn opvallend veel leiders kinderloos: Merkel, May, Macron en Rutte. Maar daar staat de nieuwe Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen tegenover als ‘supermama’ van zeven.

Von der Leyen is voor de buitenwereld het boegbeeld van een moeder die het ouderschap wél goed weet te combineren met een topfunctie. Ze gaf echter jaren geleden in een interview aan dat ze de combinatie van carrière en ouderschap soms niet meer zag zitten.

Als jonge arts smeekte de aantredende Commissievoorzitter in de kliniek waar ze destijds werkte om toestemming om halve dagen te gaan werken. Daarnaast gaf ze aan dat ze ook veel dingen, zoals reizen, moest laten. Haar echte topfuncties kwamen bovendien pas toen de kinderen al uit de luiers waren en na een periode dat ze huismoeder was.

Al dit nieuws roept een herinnering bij me op. Toen mijn man nog studeerde aan de Universiteit van Utrecht, besprak hij een keer de hoge werkdruk met een schoonmaker die ook nog ’s avonds in de bibliotheek rondliep. Zijn wijze woorden: „Ik werk acht uur per dag, slaap acht uur en maak acht uur vrij voor mijn vrouw en kinderen.” De perfecte, maar ook wat idealistische balans in een wereld waar de werkdruk vrijwel overal hoog is.