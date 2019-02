‘Bakker van Kos’ die migranten hielp overleden

Op het Griekse eiland Kos is Dionysis Arvanitakis zondag op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend als de ‘bakker van Kos’ die tijdens de vluchtelingencrisis op grote schaal brood uitdeelde aan de migranten op het eiland.

Arvanitakis werd een lokale beroemdheid omdat hij dagelijks meer dan honderd kilo brood bakte om uit te delen aan migranten die op Kos waren aangekomen. Kos is een van de vijf Griekse eilanden die in de periode 2015-2016 veel migranten te verwerken kreeg. In die periode kwamen bijna 1 miljoen mensen op de eilanden aan. De weldoener werd in 2016 voor zijn acties gelauwerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) van de EU.

„Het is met droefheid dat ik kennis heb genomen van het overlijden van Dionysis Arvanitakis, een voorbeeldige Europese burger die voor zijn zeldzame generositeit voor honderden geïmmigreerde ongelukkigen geprezen werd door de Europese instellingen. Mijn Europa is het Europa dat door Dionysis Arvanitakis gesymboliseerd wordt,” aldus de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in een reactie op Twitter.

De Griekse president Prokopis Pavlopoulos en premier Alexis Tsipras hebben in een reactie ook de medemenselijkheid en de solidariteit van Arvanitakis benadrukt.