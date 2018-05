Bakker Belfast die homo’s taart weigert voor Britse hoge raad

De Britse hoge raad zou dinsdag en woensdag de partijen horen rond de vraag of een Noord-Ierse banketbakker mocht weigeren een taart te bakken met een wervende slagzin voor het homohuwelijk.

De hoge raad (Supreme Court) is opgericht in 2009 en houdt deze week voor het eerst zitting in Belfast. Banketbakkerij Ashers Bakery in Belfast weigerde in 2014 een taart te bakken met de tekst ”Support Gay Marriage”, omdat het homohuwelijk tegen de christelijke normen van de eigenaren ingaat.

Twee lagere rechtbanken noemden dit discriminatie op grond van seksuele oriëntatie. De bakkerij had immers wel een taart willen maken met een wervende tekst voor het klassieke huwelijk.

De bakkerij voert echter aan dat ze alle klanten bedient, maar dat ze niet wil meewerken aan de verspreiding van opvattingen die in strijd zijn met haar geweten.

De kwestie wordt gezien als belangrijk, omdat het gaat om een botsing van grondrechten.