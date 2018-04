Bahrein ontdekt enorm olieveld

Bahrein heeft voor zijn westkust het grootste olieveld ontdekt in de geschiedenis van het koninkrijkje in de Golf. Volgens het hoge comité voor natuurlijke bronnen in het land gaat het behalve om veel olie ook om aanzienlijke voorraden gas. Dat heeft het nationaal persbureau BNA zondag bekendgemaakt.

Bahrein is sterk afhankelijk van de export van olie en gas. De sector is goed voor ongeveer 80 procent van het nationaal inkomen. Dat is de afgelopen jaren door de lage olieprijs fors terug gelopen. De eilandstaat is een trouw bondgenoot van Saudi-Arabië waarmee het Abu Safah-veld wordt gedeeld.