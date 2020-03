De autoriteiten in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg willen het vliegverkeer stilleggen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ingewijden zeggen dat luchthavens in de deelstaat worden gesloten. De maatregel moet in de komende dagen van kracht worden.

Baden-Württemberg, dat grenst aan Zwitserland en Frankrijk, is na Noordrijn-Westfalen en Beieren de zwaarst getroffen deelstaat. Er zijn zo’n 980 besmettingen met het coronavirus gemeld en zeker drie patiënten zijn overleden.