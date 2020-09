Bacteriële infectie doodsoorzaak olifanten in Zimbabwe

Een bacteriële infectie is de oorzaak van de plotselinge dood van 34 olifanten in Zimbabwe. Het National Wildlife Park maakte dinsdag bekend dat in het laboratorium is ontdekt dat de grote zoogdieren stierven aan een bepaald type bloedvergiftiging.

De ziekte staat ook wel bekend als pasteurellose en komt voornamelijk voor in (sub)tropische landen. Ook andere zoogdieren, zoals buffels en zebra’s, kunnen hiermee besmet raken.

In Zimbabwe overleden de afgelopen weken plots 34 olifanten. Twaalf daarvan werden maandag gevonden. De doodsoorzaak was tot nu toe onduidelijk. In buurland Botswana stierven de afgelopen tijd zelfs 330 olifanten. Dat kwam door een giftig micro-organisme.