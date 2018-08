Schoonmakers hebben dinsdag een babylijkje gevonden in de wc van een Amerikaans vliegtuig. Het toestel van American Airlines was maandag vanuit Charlotte gearriveerd op LaGuardia Airport. De autoriteiten bevestigden aan USA Today dat het „gaat om een foetus.” De luchtvaartmaatschappij en de politie onderzoeken het voorval. Volgens bronnen in Amerikaanse media gaat het om een foetus van zes maanden oud.