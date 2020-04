’Baby’s mogelijk in baarmoeder besmet met coronavirus’

Vier baby’s in de Chinese stad Wuhan zijn volgens Chinese onderzoekers waarschijnlijk in de baarmoeder besmet met het nieuwe coronavirus. Dat schrijven de wetenschappers in het medische tijdschrift European Respiratory Journal.

De vier pasgeborenen vertoonden enkel lichte symptomen van het virus en hoefden niet aan de beademing. Drie van de moeders vertoonden voor de geboorte al symptomen van het longvirus.

De kinderen werden allemaal met een keizersnede geboren. Drie baby’s werden direct na de geboorte weggehaald bij de moeder om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Zij kregen ook geen borstvoeding. De kans dat ze het virus direct na de geboorte van hun moeder hebben gekregen is daardoor minimaal, volgens de onderzoekers.

„De uitkomsten van dit onderzoek lijken erop te wijzen dat het virus in de baarmoeder is overgegaan van moeder naar baby”, aldus de onderzoekers.