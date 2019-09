Baby’s in prehistorie hetzelfde gevoed als nu

Archeologen hebben ontdekt dat mensen in de prehistorie hun baby’s net zo speenden als tegenwoordig. Er werden speciaal gemaakte zuigflessen gebruikt. Vermoedelijk werden de kinderen gevoed met melk van dieren, blijkt uit onderzoek.

„Het is de eerste keer dat er duidelijk wordt wat baby’s en kinderen in de prehistorie te eten en te drinken kregen”, zegt een archeoloog van de universiteit van Bristol. Het onderzoek, dat donderdag in het tijdschrift Nature is gepubliceerd, richtte zich op drie kommen die werden gevonden in graven van jonge kinderen. Deze hadden smalle tuiten en waren voorzien van tekeningen van dieren, wat archeologen doet vermoeden dat kinderen via deze weg werden gevoed met dierenmelk.

Onderzoekers testten monsters die uit het servies kwamen. In twee van de kommen werden sporen gevonden van herkauwers. In de derde ging het om sporen van dierlijke melk, vermoedelijk van een niet-herkauwer. Archeologen noemen de bevindingen een „zeldzame blik in de manieren waarop prehistorische families probeerden om te gaan met de uitdagingen van spenen en kindervoeding”.