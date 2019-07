Baby’s dood doordat vader hen vergeet in auto

Een jongen en een meisje van allebei één jaar oud zijn vrijdag in New York omgekomen doordat hun vader hen was vergeten in de auto, meldt NBC News. De 39-jarige man parkeerde zijn Honda en ging naar zijn werk, maar besefte pas na acht uur dat hij de tweeling op de achterbank had achtergelaten.

De vader belde direct het alarmnummer toen hij zijn kinderen vond. Toen de hulpverleners aankwamen, hadden de baby’s schuim om de mond en werden zij even later doodverklaard. Op foto’s is te zien dat de politie de auto na de vondst afdekte met een laken.

De precieze doodsoorzaak van de kinderen is nog niet vastgesteld.