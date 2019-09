Baby overleden na val van brug

In de Engelse plaats Radcliffe, net boven Manchester, is een nog geen jaar oude baby overleden die vanaf een brug in de rivier de Irwell terecht was gekomen. Reddingswerkers wisten het kind nog levend aan de kant te halen, maar de baby overleed niet veel later alsnog in het ziekenhuis, melden Britse media.

De politie heeft later in een café een 22-jarige man gearresteerd terwijl hij daar een glas dronk. Hij wordt volgens de BBC verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind. De politie sluit niet uit dat meer mensen betrokken zijn bij het incident.

De politie sprak van een „onvoorstelbaar tragisch incident waarbij een onschuldig kind het leven liet”, maar weigerde verdere toelichting te geven. Op de vraag of de baby met opzet in het water is gegooid, wilde de politie geen antwoord geven.