Baby overleden na redding op Middellandse Zee

Een zes maanden oude baby die was gered op de Middellandse Zee, is volgens de Spaanse organisatie Open Arms na enkele uren toch overleden. Ook vijf andere personen kwamen om het leven nadat een boot met migranten in de problemen was geraakt voor de kust van Libië.

Open Arms redt met een gelijknamig schip migranten op de Middellandse Zee. De baby maakte deel uit van een groep van ruim 110 mensen in nood. Het kind zou Joseph hebben geheten en kwam oorspronkelijk uit Guinee, in het westen van Afrika. De overleden baby, de moeder van het kind en twee andere personen zijn overgedragen aan de Italiaanse kustwacht.