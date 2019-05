Baby Harry en Meghan groeit op in Windsor

De zoon van de hertog en hertogin van Sussex zal naar alle waarschijnlijkheid opgroeien in Windsor, de plaats waar prins Harry en Meghan Markle ook getrouwd zijn.

Harry en Meghan verhuisden een paar weken voor de geboorte van hun eerste kind naar Frogmore Cottage op het landgoed Windsor, de plaats waar ze elkaar op 19 mei vorig jaar het jawoord gaven. „Windsor is een zeer speciale plaats voor de koninklijke hoogheden. Ze zijn dankbaar dat Windsor hun officiële residentie zal worden”, liet het Britse hof in november weten.

Frogmore Cottage is volledig gerenoveerd voor de komst van Harry en Meghan die sinds hun huwelijk in Kensington Palace in Londen woonden, vlakbij Harry’s broer prins William en Catherine met de kinderen.