Baby gered uit vuilniscontainer Singapore

Vuilnismannen in Singapore hebben dinsdagochtend een baby aangetroffen in een vuilniscontainer. De huilende baby lag in een bebloede plastic zak.

De zuigeling werd gevonden toen vuilnismannen de container leegden, meldt de Singaporese krant The Straits Times. De politie zette de omgeving van de vuilnisbak af na de vondst en meldde daarop dat de baby in stabiele toestand verkeert en geen zichtbare verwondingen heeft.

Er worden maar zelden baby’s achtergelaten in de Zuidoost-Aziatische stadstaat met bijna 6 miljoen inwoners. In de laatste tien jaar zou dat slechts 16 keer zijn voorgekomen, meldt The Straits Times.

De Singaporese oppositieleider Pritam Singh (Arbeiderspartij) reageert geschokt en schrijft op Facebook dat het kind in een afvalpers zou zijn geplet als het niet was gevonden. „Toen ik de foto’s zag, gingen er een miljoen gedachten door mijn hoofd”, aldus Singh. „Een gebed voor iedereen die getroffen is door dit pijnlijke nieuws.”