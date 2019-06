Baby die gruwelmoord overleefde alsnog dood

De baby van een hoogzwangere vrouw in Chicago die 23 april werd vermoord, is alsnog bezweken. Media in de Amerikaanse metropool meldden dat baby Yovanny vrijdag op de intensive care als gevolg van ernstig hersenletsel is overleden.

De zaak schokte Chicago. De 19-jarige moeder, Marlen Ochoa Lopez, verdween en bleek later te zijn gewurgd op een adres waar ze gratis babykleren dacht te kunnen krijgen. De daders wilden de baby roven. De moord is volgens de aanklagers met voorbedachten rade gepleegd door de 46-jarige vrouw Clarisa Figuero en haar 24-jarige dochter Desiree. De vriend van Desiree zou medeplichtig zijn geweest.

De baby is uit het lichaam van het slachtoffer gesneden. Moeder Figuero is toen naar een ziekenhuis gegaan met de geroofde baby en zei dat ‘haar’ pasgeborene niet ademde. Medisch personeel vonden het raar dat de vrouw geen tekenen vertoonde dat ze was bevallen. Maar voor de politie kwam de doorbraak pas toen toevallig werd ontdekt dat de verdwenen Ochoa Lopez via Facebook contact had met de Figuero’s. Bij hun huis vonden rechercheurs 14 mei de stoffelijke resten van haar in een vuilniszak.