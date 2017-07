Baby Charlie Gard overleden

De doodzieke Britse baby Charlie Gard, die het onderwerp van een bittere juridische strijd werd, is vrijdag overleden. Gard werd elf maanden oud. De Britse media meldden de dood van de zuigeling.

De baby had een uiterst zeldzame en dodelijke aandoening. De ouders waren in een juridisch conflict geraakt met artsen over de vraag of de baby in de Verenigde Staten een experimentele behandelmethode zou mogen ondergaan. De rechtszaak trok in heel de wereld grote belangstelling.