Baby Charlie Gard overleden

De doodzieke Britse baby Charlie Gard, die het onderwerp van een bittere juridische strijd werd, is vrijdag overleden. Hij werd elf maanden oud. De moeder van Charlie, Connie Yates, heeft Britse media laten weten „dat onze prachtige kleine jongen is heengegaan, we zijn zo trots op je”, zei Yates volgens de BBC.

De baby had een uiterst zeldzame en terminale aandoening. De ouders waren in een juridisch conflict geraakt met artsen over de vraag of de baby in de Verenigde Staten een experimentele behandelmethode zou mogen ondergaan. De rechtszaak trok in heel de wereld grote belangstelling. De ouders gaven hun strijd op nadat ze ook door de hoogste rechter in het ongelijk waren gesteld.

Ze stemden er uiteindelijk woensdag mee in dat hun zoontje naar een hospice ging, maar wilden graag nog een aantal dagen met hem doorbrengen voordat hij zou sterven. Maar de artsen van het ziekenhuis in Londen waar Charlie werd behandeld, drongen aan op een sneller einde. Zij wilden de jongen verder lijden besparen. De jongen werd uiteindelijk donderdag naar een hospice overgebracht.

Charlie had een zeldzame genetische afwijking waardoor progressieve spierzwakte en hersenschade ontstaan. Britse rechtbanken, ondersteund door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, hebben toestemming voor de behandeling in de VS geweigerd. Ze stelden dat Charlie’s lijden alleen maar verlengd zou worden zonder enig realistisch perspectief op genezing.