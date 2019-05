Baby Archie zet hele land op zijn kop

Er zijn geen baby’s naar wie zo wordt uitgezien als koninklijke baby’s. Naarmate de zwangerschap vordert, neemt de koorts onder het publiek toe.

Meghan Markle, de vrouw van de Engelse prins Harry, was de afgelopen maanden van tijd tot tijd ”trending” op Twitter. Niet alleen op sociale media gonsde het over haar, ook serieuze kranten bespraken haar positiekleding. En natuurlijk hoe groot het verschil was met de zwangerschapskleding van Meghans schoonzus Kate, dus tja, wat moet je daarvan zeggen? En wat te denken trouwens van de opvallende overeenkomsten tussen de kleding van Meghan en van de verongelukte prinses Diana? Daar kun je zomaar een boodschap in lezen.

Inmiddels draagt Meghan geen positiekleding meer. De koningin heeft bekendgemaakt dat er een gezonde jongen is geboren en daarom is het zo.

Het zal leeg zijn aan het hek van Windsor Castle. Daar stonden pers en publiek te wachten op enige ontsluiting van het ommuurde fort. Maar deze prins blijkt vastbesloten: intiem familiegebeuren blijft intiem. Beter dan zijn broer slaagde hij erin de media te omzeilen. Nog steeds is niet duidelijk waar de kleine Archie is geboren: in hun huis bij Windsor Castle of in het ziekenhuis.

Ook de naam had niemand geraden. Alhoewel, er werd letterlijk gegokt op Arthur. En zeg nou zelf, daarin zijn toch maar mooi een paar letters hetzelfde.