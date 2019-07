De baas bij het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA), Yukiya Amano, is overleden. Het IAEA heeft dit op zijn website bekendgemaakt. De Japanse diplomaat Amano is 72 jaar oud geworden. Hij leidde de ‘atoomwaakwond’ van de Verenigde Naties sinds 2009. Hij begon er in 2005 te werken als Japanse ambassadeur bij de internationale organisatie.