Baas van Interpol verdwenen

De baas van de internationale politieorganisatie Interpol, Hongwei Meng, is zoek. De Franse politie heeft een onderzoek ingesteld naar de verdwijning van de 64-jarige Chinees. Zijn vrouw en kinderen wonen in Lyon en zijn bezorgd. Ze hebben niets meer van hun man of vader vernomen sinds hij 29 september op reis is gegaan, meldden Franse media vrijdag.

Het hoofdkwartier van Interpol staat in Lyon. Hongwei Meng heeft in 2016 de toenmalige Franse Interpolchef Mireille Ballestrazzi opgevolgd. Hij zou eind afgelopen maand naar China zijn gereisd. Hij was eerder onderminister van Openbare Veiligheid in China.