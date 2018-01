Baas Universiteit Michigan weg om turnarts

Naar aanleiding van het misbruikschandaal rond de Amerikaanse turnarts Larry Nassar heeft de directeur van de Universiteit van Michigan besloten op te stappen. Lou Anna Simon kreeg lading kritiek over zich heen, omdat ze onvoldoende zou hebben gedaan tegen het misbruik van Nassar, die op de universiteit werkzaam was. „Het is niet meer dan logisch dat ik het mikpunt ben van deze woede”, verklaarde de directeur in haar ontslagbrief.

Nasser kreeg woensdag een celstraf van 175 jaar opgelegd wegens seksueel misbruik van meerdere turnsters, in de tijd dat hij de verantwoordelijke dokter van de nationale equipe was. Onder hen grote kampioenen uit de turnwereld. Eerder al werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 jaar wegens het bezit van kinderporno.

Bij het proces werden 156 meisjes en vrouwen gehoord. Ook tegen de universiteit is een aanklacht ingediend. Eerder stapten al drie directieleden van de Amerikaanse gymnastiekbond op.