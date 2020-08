Baas posterijen VS: doorgaan met besparingen ná verkiezingen

Topman van de Amerikaanse posterijen Louis DeJoy heeft maandag gezegd dat hij van plan is om kostenbesparende maatregelen na de verkiezingen in november verder door te voeren. Dat deed hij in een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden, een van de twee kamers van het Amerikaanse parlement, het Congres. DeJoy tart daarmee de Democraten, die willen dat de bezuinigingen van tafel gaan.

De bezuinigingen bij de United States Postal Service (USPS) zijn inzet van verhit politiek debat geworden omdat veel Amerikanen naar verwachting hun stem per post zullen uitbrengen vanwege de corona-epidemie. De Democraten zijn bezorgd dat de bezuinigingen zijn bedoeld om de verkiezingen in hun nadeel te beïnvloeden.

Het gaat concreet om een maatregel om vrachtwagenchauffeurs te dwingen op tijd uit sorteercentra te vertrekken, ook als er nog post moet worden ingeladen. Daardoor zou de USPS sneller moeten worden in de bezorging, maar ontstaat ook het risico dat sommige post te laat wordt bezorgd. Een andere beoogde maatregel is het verschuiven van leidinggevenden.

DeJoy schortte de besparende maatregelen vorige week op nadat hij zwaar onder vuur kwam te liggen. Hij heeft meerdere malen geprobeerd Amerikanen ervan te overtuigen dat de tragere bezorging als gevolg van besparingen geen invloed zal hebben op de verkiezingsresultaten.

Niet iedereen is echter overtuigd van de goede bedoelingen van DeJoy, die vanaf 2016 2,7 miljoen dollar doneerde aan de campagne van president Donald Trump en de Republikeinen. Trump is fel gekant tegen het stemmen per post en beweert, zonder bewijs, dat briefstemmen verkiezingsfraude in de hand zou werken.