AzG staakt werk in Nigeriaanse stad Rann

De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft haar werkzaamheden in de Nigeriaanse stad Rann gestaakt na een dodelijk aanval van vermoedelijk Boko Haram. Het medisch personeel, 22 personen uit zowel Nigeria als het buitenland, is vrijdag geëvacueerd.

Terroristen voerden donderdagavond een aanval uit op een militair kampement in de noordoostelijke staat Borno. Zeker elf mensen kwamen om, onder wie drie hulpverleners. „Het is nog onduidelijk hoeveel doden en gewonden er precies zijn gevallen. Voordat onze stafleden vertrokken, hebben ze negen mensen met letsel behandeld”, verklaarde Artsen zonder Grenzen vanuit het internationale hoofdkwartier in Genève.