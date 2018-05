AzG slaat alarm over detentie migranten Libië

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) slaat alarm over de omstandigheden in een detentiecentrum in de Libische havenstad Zuwarah. Het complex zou ernstig overbevolkt zijn. Ook ontbreekt het volgens AzG aan voldoende voedsel en water voor de circa achthonderd migranten en vluchtelingen die er vastzitten.

„Iedere dag verslechtert de situatie verder, omdat het aantal vluchtelingen en migranten in het centrum alleen maar toeneemt”, aldus de hulporganisatie. „Er zijn nu viermaal zoveel mensen in het centrum als waar ruimte voor is. Daardoor is er nauwelijks voldoende vloeroppervlakte voor de mensen om te kunnen liggen.”

Libië verkeert sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011 in chaos. Het Noord-Afrikaanse land geldt als een belangrijk vertrekpunt voor vluchtelingen die per boot Europa proberen te bereiken. Het lijkt erop dat een groot deel van de vluchtelingen in het detentiecentrum in Zuwarah daarheen is gebracht door de Libische kustwacht, zei een woordvoerster van AzG.