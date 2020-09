Azerbeidzjan kondigt militaire mobilisatie aan

Azerbeidzjan heeft maandag aangekondigd een deel van het leger te mobiliseren. Dat doet het land in reactie op opgelaaide gevechten tussen Armeense en Azerbeidzjaanse troepen over de afgescheiden regio Nagorno-Karabach.

De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft maandag een decreet ondertekend over deze mobilisatie, nadat troepen van beide partijen zondag in conflict raakten. Het Armeense ministerie van Defensie meldde dat de hele nacht gevochten werd, terwijl het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie zei dat Armeense troepen de stad Terter beschoten.

Azerbeidzjan meldt dat er zes burgers zijn gedood en negentien gewonden zijn gevallen. Volgens het Armeense ministerie van Defensie zouden 200 Armeniërs gewond zijn geraakt. De afgescheiden regio meldde dat er tussen zondagnacht en maandag vijftien militairen gestorven zijn, bovenop de zestien militairen die zondag werden gedood.

Azerbeidzjan en Armenië zijn al decennialang verwikkeld in een territoriaal geschil over de door Armenië gesteunde afgescheiden regio Nagorno-Karabach. Zondag laaide het conflict tussen beide aartsvijanden weer op. De kemphanen op de Kaukasus beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen met beschietingen in de betwiste regio.