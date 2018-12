Ayers wordt geen stafchef van Trump

Nick Ayers, die de laatste dagen veel werd genoemd als nieuwe stafchef van de Amerikaanse president Trump, gaat wat anders doen en vertrekt eind van het jaar uit het Witte Huis. Dat heeft hij via Twitter laten weten. Ayers (36) is nu stafchef van vicepresident Pence.

Volgens bronnen in het Witte Huis zou Trump nu overwegen om zijn minister van Financiën, Steven Mnuchin, te vragen. Andere bronnen stellen dat Trump en Ayers wel over de baan hebben gepraat, maar dat Ayers niet bereid was zich twee jaar vast te leggen.

Zaterdag maakte Trump bekend dat zijn huidige stafchef, John Kelly, binnenkort vertrekt. Het boterde naar verluidt al tijden niet meer tussen die twee.

De stafchef van de president geeft leiding aan de dienst die hem in zijn werkzaamheden ondersteunt.