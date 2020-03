Ayatollah Khamenei schrapt nieuwjaarstoespraak

Grootayatollah Ali Khamenei heeft wegens de coronacrisis zijn nieuwjaarsrede afgezegd. De hoogste leider van Iran zou zijn gebruikelijke toespraak op 21 maart houden in het mausoleum van imam Reza in de heilige stad Mashhad, in het noord-oosten van het land. Hij ziet daar volgens persbureau Fars van af wegens het besmettingsgevaar.

De nieuwjaarstoespraak van Khamenei is een van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar in de islamitische republiek, zowel op religieus als politiek gebied. Grondwettelijk heeft Khamenei het laatste woord in alle strategische beslissingen. Volgens de laatste gegevens van het ministerie van Volksgezondheid zijn in Iran tot dusver 237 mensen overleden ten gevolge van het coronavirus. Het aantal besmettingsgevallen is gestegen tot boven de 7000.