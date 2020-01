Ayatollah Khamenei na jaren zelf weer voorganger vrijdaggebed

De machtigste man van Iran, ayatollah Ali Khamenei, is volgens staatsmedia vrijdag voor het eerst sinds 2012 weer voorganger bij het belangrijkste vrijdaggebed in de hoofdstad Teheran. Khamenei zit al sinds de jaren tachtig in de top van de sjiitische geestelijkheid die het in het land voor het zeggen heeft.

Het regime ligt de laatste tijd onder vuur onder meer als gevolg van de slepende economische malaise die veel Iraniërs aan het falende autoritaire bewind wijten. Toen de onder Khamenei vallende elitetroepen van de Revolutionaire Garde een week geleden bij het vliegveld van Teheran per ongeluk een passagiersvliegtuig neerhaalden, stelde de regering eerst dat het een technisch mankement was geweest. Een storm van verontwaardiging, vooral gericht tegen Khamenei, ontstond toen bleek dat het neerschieten een stommiteit van zijn garde was.