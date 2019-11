Ayatollah Irak wil einde geweld protesten

De Iraakse ayatollah Ali al-Sistani heeft de regering opgeroepen om geen geweld meer te gebruiken tegen de demonstranten en om snel aan hun eisen te voldoen. De 89-jarige Al-Sistani denkt dat er zo een einde kan komen aan de onrust in het land.

De sjiitische geestelijk leider schaarde zich eerder deze maand achter de demonstranten. Irak is grotendeels sjiitisch. Als hij wat zegt, dan heeft het veel impact in het land.

„Onze veiligheidstroepen hebben de grootste verantwoordelijkheid. Zij moeten voorkomen dat er buitensporig geweld wordt gebruikt”, aldus de ayatollah.

In Irak is het sinds 1 oktober onrustig. Demonstranten zijn boos over de hoge werkloosheid en het gebrek aan voorzieningen in het land. Soldaten en politieagenten drijven de demonstranten regelmatig uiteen door het gebruik van traangas en kogels. Er zijn al meer dan 260 mensen omgekomen.