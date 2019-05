Avondklok om wraakacties na aanslagen Sri Lanka

Relschoppers hebben in Sri Lanka moskeeën en bedrijven van moslims aangevallen. De autoriteiten melden dat het onrustig was in zeker zes gemeenten in de Noordwestelijke Provincie. Uit voorzorg wordt in het hele land een avondklok ingesteld.

„Meerdere winkels zijn aangevallen”, zegt een hoge politiefunctionaris. „Toen groepen mensen probeerden moskeeën aan te vallen, vuurden we in de lucht en gebruikten we traangas om hen uiteen te drijven.”

De onlusten volgen op de bloedige zelfmoordaanslagen op hotels en kerken van eerste paasdag. Daar zitten jihadisten achter. Het terroristisch geweld heeft de spanning doen oplopen in de Aziatische eilandstaat, waar moslims een minderheidsgroep zijn.

De situatie zou zondag zijn geëscaleerd. Toen reageerden mensen woedend op een Facebookbericht van een winkelier in Chilaw. Hij schreef: „Lach niet meer. Op een dag zal je huilen.” Omwonenden zagen dat als een dreigement en zouden onder meer de winkel van de man kort en klein hebben geslagen.