Avondklok ingesteld Houston tegen plunderingen

De lokale overheid heeft in de Amerikaanse stad Houston een avondklok ingesteld van 22.00 uur ’s avonds tot minstens 05.00 uur ’s ochtends. In die periode mogen mensen de deur niet uit. Zo wil de overheid voorkomen dat er plunderingen ontstaan of dat mensen omkomen door het nog altijd stijgende water. ,,Het noodbevel blijft van kracht tot het niet langer nodig is,"aldus burgemeester Sylvester Turner in Amerikaanse media.

De opvangcentra in de stad zitten propvol, in het congrescentrum in Houston zitten inmiddels 10.000 mensen, een deel daarvan wordt overgebracht naar een andere opvang van Toyota.