Avondklok in Philadelphia opgeheven

De avondklok die woensdag werd ingesteld in de Amerikaanse stad Philadelphia om zo een derde nacht van plunderingen en rellen te voorkomen, is opgeheven. Burgemeester Jim Kinney schrijft op Twitter dat er donderdag geen avondklok komt, maar roept inwoners op om alsnog thuis te blijven.

Afgelopen woensdagnacht bleef het rustig in Philadelphia. De twee avonden en nachten daarvoor liepen protesten uit de hand nadat de politie in de stad een 27-jarige zwarte man met psychische problemen had doodgeschoten. De man had politie-instructies om een mes te laten vallen genegeerd.

57 agenten raakten gewond door de ongeregeldheden die deze week ontstonden. Een van hen is er slecht aan toe, zei een politiewoordvoerder. Tijdens de onrust op maandag en dinsdag zijn 210 mensen gearresteerd. Volgens de autoriteiten waren meer dan duizend mensen dinsdagnacht betrokken bij de plunderingen.