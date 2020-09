Lege straten in Havana. Voor de Cubaanse hoofdstad geldt van zeven uur ’s avonds tot vijf uur de volgende ochtend een avondklok. Die is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen.

Het uitgaansverbod is een ingrijpende maatregel voor de Cubaanse horeca en voor Cubaanse burgers, die juist in de avond graag eropuit trekken. De avondklok geldt tot 15 september.