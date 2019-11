Avondklok in Bogota op nieuwe protestdag

In de Colombiaanse hoofdstad Bogota is vrijdag een avondklok ingesteld vanwege aanhoudende protesten. Dat heeft burgemeester Enrique Peñalosa vrijdag bekendgemaakt. De avondklok gold eerst alleen voor drie wijken waar het donderdag onrustig was, maar is uit voorzorg uitgebreid naar de hele stad.

Door de avondklok geldt een samenscholingsverbod. Duizenden mensen verzamelen zich vrijdag op het belangrijkste plein van Bogota voor nieuwe protestacties. Veel demonstranten vinden dat de regering van president Iván Duque Márquez te weinig doet tegen de dalende koopkracht van het land en ze maken zich zorgen om corruptie binnen de overheid.

Donderdag leidden massaprotesten tot rellen en plunderingen. Elders in Colombia vielen drie doden tijdens demonstraties.