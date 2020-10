Avondklok doet rust in Philadelphia voorlopig terugkeren

De autoriteiten in de Amerikaanse stad Philadelphia hebben woensdag voor de hele stad een avondklok ingesteld om zo een derde nacht van plunderingen en gewelddadigheden te voorkomen. De laatste twee avonden en nachten liepen protesten uit de hand nadat de politie in Philadelphia een 27-jarige zwarte man met psychische problemen had doodgeschoten. De man had politie-instructies om een mes te laten vallen genegeerd.

Vooralsnog is het rustig gebleven in de grootste stad van de staat Pennsylvania. De avondklok was van kracht vanaf 21.00 uur lokale tijd. Een demonstratie die eerder op de avond stond gepland werd uitgesteld en daarna afgelast nadat minder dan een tiental betogers was komen opdagen. Vier personen werden later aangehouden wegens het overtreden van de avondklok.

Tom Wolf, de Democratische gouverneur van Pennsylvania, heeft gezegd dat hij de Nationale Garde heeft gemobiliseerd om de lokale ordehandhavers en hulpdiensten bij te staan. De aankomst van de troepen werd verwacht op vrijdag.

De politie in Philadelphia verrichtte de afgelopen twee nachten 172 arrestaties. 53 agenten raakten gewond nadat vreedzame demonstraties ontaardden in rellen en plunderingen. Volgens de autoriteiten waren meer dan duizend mensen dinsdagnacht betrokken bij de plunderingen.