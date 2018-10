Avi Dichter: Gaza moet wapenvrij

De wapens in de Gazastrook moeten verdwijnen. Punt uit. Als andere partijen dat niet voor elkaar krijgen, zal Israël ervoor zorgen.

Avi Dichter, voorzitter van de commissie buitenlandse zaken en defensie van de Knesset, liet donderdag tijdens een ontmoeting met journalisten in de Israëlische ambassade in Den Haag weinig onduidelijkheid bestaan over zijn visie op de Gazastrook. Vier commissieleden voerden de afgelopen dagen gesprekken met vertegenwoordigers van de EU, de NAVO en de Nederlandse regering.

Het oorlogstuig in de kustenclave moet worden ontmanteld. Het liefst goedschiks, benadrukt de Likudpoliticus, „mogelijk door bemiddeling van Egypte en Saudi-Arabië. Anders zal het met geweld moeten gebeuren. Wanneer? Israël heeft geen haast. Maar we kunnen niet voor altijd met deze situatie blijven leven.”

Dichter wijst op Operatie Defensive Shield, waarbij Israël in 2002 de Westbank van wapens en terroristen zuiverde. „Dat kan in Gaza ook. Wil Hamas ons met smokkeltunnels treffen? Die zullen de grootste begraafplaats voor terroristen ter wereld worden.”

Omer Bar Lev (Arbeidspartij) sluit zich daarbij aan. „Israël heeft Hamas jarenlang getolereerd. Daardoor is de beweging alleen maar sterker geworden. In feite zijn we al in oorlog. De afgelopen maanden zijn er al diverse gevechtsrondes geweest die meer dan 24 uur duurden. Het leger is er klaar voor, maar het ligt allemaal in handen van de regering.”

Van de Palestijnse Autoriteit valt op dit punt momenteel nauwelijks iets te verwachten. De Palestijnse president Mahmud Abbas heeft geen invloed op de situatie in de Gazastrook, stelt Dichter. „Hij is al twaalf jaar niet meer in Gaza geweest. Stel je voor dat Mark Rutte al twaalf jaar niet meer in Nederland is, zou hij dan nog als premier worden beschouwd?”

Michal Rozin van de linkse Meretzpartij is nog altijd „een groot voorstander” van het vredesproces. De kansen op hervatting van de onderhandelingen zijn echter ernstig belemmerd door het optreden van de Amerikaanse president Trump, meent ze. „Trump heeft de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verhuisd en de financiering van UNRWA stopgezet. Dat is alsof je bij een scheiding zegt dat er niet over geld of een bezoekregeling kan worden gepraat. Hij wil als bemiddelaar optreden, maar heeft zich onmogelijk gemaakt.”