Autovrije zondag in centrum Düsseldorf

Het centrum van Düsseldorf is voor een autoloze zondag afgesloten. Volgens loco-burgemeester voor Verkeer, Cornelia Zuschke, „biedt dit de bewoners voor het eerst de gelegenheid de stad heel anders te beleven en waar te nemen”. Openbaar vervoer is gratis en er zijn verscheidene grote evenementen in de stad zoals een straatfeest, een ‘Wereldkinderendag’ en een vismarkt.

Burgemeester Thomas Geisel zei tegen de Rheinische Post dat de bewoners zondag „de revolutie in het transport zelf kunnen uitproberen”. Hij hoopt dat de autoloze zondag leidt tot minder autoverkeer in de stad. Circa 70 procent van de 300.000 forensen die door de week naar de stad komen om er te werken, doet dat nu nog met de auto. Hierdoor rijden zo’n 210.000 auto’s in de morgen de stad in en in de namiddag en avond er weer uit.

Tal van Duitse gemeenten hopen op een ‘Verkehrswende’ (revolutie in het transport) om het milieu te sparen en het leven in de stad aangenamer te maken. De ‘Groene’ Berlijnse wethouder van Verkeer, Regine Günther, heeft volgens Der Spiegel een plan gemaakt om voor 2030 alle auto’s met verbrandingsmotoren uit de Duitse hoofdstad te verbannen.

Düsseldorf is de hoofdstad van de dichtbevolkte deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen en telt meer dan 600.000 inwoners. Maar in de regio Düsseldorf, die aan Limburg en Gelderland grenst, wonen 5,2 miljoen mensen.